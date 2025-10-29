SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 26,94 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,94 EUR ab. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,54 EUR ab. Mit einem Wert von 27,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.917 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 27,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,15 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 59,39 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,00 EUR aus.
Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,470 EUR je SMA Solar-Aktie.
Redaktion finanzen.net
