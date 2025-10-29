DAX24.274 ±-0,0%Est505.724 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag freundlich

29.10.25 09:22 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 27,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
26,60 EUR -0,24 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 27,48 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,52 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.206 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 27,52 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 0,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 60,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie erreicht höchsten Kurs seit Juli 2024

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen