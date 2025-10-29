SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 27,48 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 27,48 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,52 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.206 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 27,52 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 0,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 60,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
