SMA Solar Aktie
Marktkap. 800,18 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gestützt durch starke Auftragseingänge und ein robustes Ergebnis im Geschäft mit groß angelegten Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Hold
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,66 €
|Abst. Kursziel*:
-7,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,40%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|15:56
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:56
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:56
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.