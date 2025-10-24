DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.710 +0,6%MSCI World 4.407 +0,8%Top 10 Crypto 15,81 +6,2%Nas 23.563 +1,5%Bitcoin 98.697 +0,3%Euro 1,1636 +0,1%Öl 66,25 +0,9%Gold 3.982 -2,4%
SMA Solar Aktie

25,70 EUR +2,78 EUR +12,13 %
STU
Marktkap. 800,18 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Hold

15:56 Uhr
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
25,70 EUR 2,78 EUR 12,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gestützt durch starke Auftragseingänge und ein robustes Ergebnis im Geschäft mit groß angelegten Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,66 €		 Abst. Kursziel*:
-7,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,40%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

