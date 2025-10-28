SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von SMA Solar zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 26,56 EUR.

Die SMA Solar-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 26,56 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,70 EUR. Bei 25,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.810 SMA Solar-Aktien.

Bei einem Wert von 26,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,53 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 58,81 Prozent Luft nach unten.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 07.08.2025. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,470 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie erreicht höchsten Kurs seit Juli 2024

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht