GNW-News: Der 11. jährliche eDiscovery Day findet am 4. Dezember statt

^PORTLAND, Oregon, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro gab heute bekannt,

dass der 11. jährliche eDiscovery Day am 4. Dezember 2025 stattfinden wird, um

an die wegweisenden Änderungen der Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) aus

dem Jahr 2015 zu erinnern, mit denen die elektronische Beweisaufnahme offiziell

als zentraler Bestandteil moderner Rechtsstreitigkeiten anerkannt wurde. Der

eDiscovery Day wurde im selben Jahr von Exterro ins Leben gerufen, um diesen

Wendepunkt zu feiern. Seitdem hat er sich zu einem der wichtigsten globalen

Events für die Branche entwickelt, das Führungskräfte aus den Bereichen Recht,

Compliance und Technologie aus aller Welt unter dem diesjährigen Motto?KI,

Risiken und die Zukunft von eDiscovery" zusammenbringt.

Von 2015 bis heute: Ein Vermächtnis der Führungsrolle

Exterro erkannte frühzeitig, dass die Branche ein neutrales, von Experten

geleitetes Forum benötigte, um Fachwissen auszutauschen und Standards zu

verbessern. Daher rief das Unternehmen den eDiscovery Day ins Leben, ein Event,

das die Rechts-, Compliance- und Technologie-Communitys zusammenbringt, um sich

über gemeinsame Grundsätze wie Verteidigungsfähigkeit, Governance und

kontinuierliches Lernen auszutauschen. Was als ein einziger Tag der

Zusammenarbeit begann, hat sich seitdem zu einer globalen Tradition entwickelt,

die das Wachstum und die Reife des Fachgebiets eDiscovery selbst widerspiegelt.

Der eDiscovery Day hat sich zu einem der größten jährlichen Events im Bereich

der Rechtstechnologie entwickelt, die sowohl Präsenz- als auch virtuelle

Veranstaltungen auf mehreren Kontinenten umfasst und allein in den letzten fünf

Jahren Tausende von Fachleuten angesprochen hat. Heute geht seine Reichweite

weit über die Vereinigten Staaten hinaus und umfasst aktive Beteiligung in

Kanada, Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt

von Organisationen wie The Sedona Conference und Women in eDiscovery. Gemeinsam

haben sie dazu beigetragen, dass aus einer Sensibilisierungsinitiative das

globale Herzstück des Berufsstandes geworden ist.

Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und mittlerweile fast

40 % der eDiscovery-Expertinnen und -Experten und drei von vier Anwaltskanzleien

KI-Tools nutzen, begleitet Exterro die Branche weiterhin auf ihrem Weg zu

Innovation, die auf Vertrauen basiert.

?Im Jahr 2015 haben wir den eDiscovery Day ins Leben gerufen, um die offizielle

Anerkennung der elektronischen Beweisaufnahme als grundlegendes Element moderner

Rechtsstreitigkeiten und letztlich des Datenrisikomanagements zu feiern. Elf

Jahre später befindet sich der Berufsstand an einem weiteren wichtigen

Wendepunkt: dem Einzug der KI", sagte John Vincenzo, Chief Marketing Officer bei

Exterro.?Das diesjährige Thema?KI, Risiken und die Zukunft von eDiscovery"

befasst sich direkt mit der Tatsache, dass KI nicht mehr nur ein Disruptor ist,

sondern die nächste Grundlage dieser Disziplin darstellt. Unser Ziel ist es nach

wie vor, ein neutrales, globales Forum zu bieten, in dem Führungskräfte aus den

Bereichen Recht, Compliance und Technologie ihr Fachwissen austauschen und die

Grundsätze der Verteidigungsfähigkeit, Governance und Ethik festlegen können,

die diese neue Ära der Offenlegung begründen müssen."

2025: Wo KI und Risiken auf die Realität treffen

Das diesjährige Programm umfasst einen ganzen Tag mit informativen Vorträgen von

Vordenkern zum Thema?KI, Risiken und die Zukunft von eDiscovery". In fünf von

Experten geleiteten Webinaren und globalen Community-Events erfahren die

Teilnehmer direkt von Richtern, Unternehmensjuristen und Technologen, wie KI die

Beweisaufnahme neu gestaltet, von Verteidigungsfähigkeit und Governance bis hin

zu Validierung und Ethik.

Die vollständige Agenda, einschließlich aller von Exterro, ACEDS, EDRM und

eDiscovery Today veranstalteten Sitzungen, ist verfügbar unter

www.eDiscoveryDay.com (https://www.ediscoveryday.com/). Jede Diskussion baut auf

einer einzigen Idee auf: KI ist nicht mehr nur ein Disruptor, sondern die

nächste Grundlage dieser Disziplin.

?In der gesamten ACEDS-Community sehen wir eine beispiellose Nachfrage nach

Fachkräften, die nicht nur wissen, wie man KI einsetzt, sondern auch, wie man

sie verantwortungsbewusst nutzt", sagte Maribel Rivera, Vizepräsidentin für

Strategie und Kundenbindung bei ACEDS.?Der eDiscovery Day bietet das Umfeld für

diese Verantwortlichkeit, in dem Lernen, Ethik und Innovation zusammenkommen."

Mary Mack, CEO von EDRM, fügte hinzu, dass das diesjährige Thema einen

Wendepunkt für die Governance selbst widerspiegelt:?Daten haben Grenzen

überwunden, und KI hat die Politik überholt", sagte Mack.?Der eDiscovery Day

hilft Fachleuten dabei, voneinander zu lernen, indem wir neue und aktualisierte

Rahmenbedingungen, Arbeitsabläufe und die Ergebnisse unserer Experimente

austauschen. Wir sind unserem vertrauenswürdigen Partner Exterro dankbar dafür,

dass er einen ganzen Tag voller Weiterbildung und Engagement für unsere globale,

multidisziplinäre Community organisiert hat."

Für Doug Austin, Herausgeber von eDiscovery Today, liegt der Wert der

Veranstaltung in ihrer Praxisnähe.?Am eDiscovery Day werden Ideen in die Tat

umgesetzt", sagte Austin.?Bei diesen Veranstaltungen werden Innovationen in

sinnvolle Arbeitsabläufe umgesetzt, von der grenzüberschreitenden Compliance bis

hin zur frühzeitigen Fallbewertung und darüber hinaus. Dadurch erhalten Teams

vertretbare Tools und Best Practices, mit denen sie Ergebnisse erzielen können."

Mehr als nur ein Event: Ein Spiegelbild der Entwicklung der Branche

Für Exterro steht dieser Tag sowohl für seine Geschichte als auch für seine

Zukunft und erinnert daran, warum das Unternehmen überhaupt diese Feier für

eDiscovery-Fachleute ins Leben gerufen hat und wie es diese auch weiterhin in

das Zeitalter der KI führt.

?Wir haben den eDiscovery Day ins Leben gerufen, um die Branche im Hinblick auf

den Fortschritt zu vereinen", fügte John Vincenzo hinzu.?Im Jahr 2025 bedeutet

diese Mission, den weltweit führenden Rechtsteams dabei zu helfen, KI nicht nur

für schnelleres Arbeiten zu nutzen, sondern auch für intelligenteres, sichereres

und zielgerichteteres Arbeiten."

Nehmen Sie am 4. Dezember 2025 an der Diskussion teil.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für eDiscovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell

Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise,

umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen Compliance sicherstellen, Risiken

reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank

Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der

nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/)

Medienkontakt:

hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)

anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

