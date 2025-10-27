SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag 150,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,667 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,33 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 24.10.2025 auf 161,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 7,33 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 114,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carlo Gavazzi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carlo Gavazzi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Carlo Gavazzi Holding AG
Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.2010
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|23.11.2010
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|08.07.2010
|Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10
|Vontobel Research
|24.06.2010
|Carlo Gavazzi "hold"
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.2010
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|23.11.2010
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|08.07.2010
|Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10
|Vontobel Research
|24.06.2010
|Carlo Gavazzi "hold"
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carlo Gavazzi Holding AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen