Lohnender Carlo Gavazzi-Einstieg?

SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren abgeworfen

27.10.25 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
159,00 CHF -2,00 CHF -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag 150,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,667 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,33 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Papiers am 24.10.2025 auf 161,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 7,33 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 114,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

