SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnendes Carlo Gavazzi-Investment?

Bei einem frühen Carlo Gavazzi-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers betrug an diesem Tag 267,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investierten, hätten nun 0,375 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.11.2025 58,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 157,50 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 58,99 CHF entspricht einer negativen Performance von 41,01 Prozent.

Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 111,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net