Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Profil
Index im Blick

Anleger in Zürich warten auf Impulse: SPI zum Start des Freitagshandels auf Richtungssuche

28.11.25 09:27 Uhr
Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Indizes
SPI
17.642,1 PKT 2,1 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

Um 09:09 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,00 Prozent auf 17.639,38 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,260 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,014 Prozent tiefer bei 17.637,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 17.640,02 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17.639,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.632,77 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 17.080,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16.957,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15.601,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,67 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17.689,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.361,69 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SoftwareONE (+ 9,93 Prozent auf 9,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,87 Prozent auf 0,14 CHF), Relief Therapeutics (+ 1,40 Prozent auf 2,89 CHF), Arbonia (+ 1,38 Prozent auf 5,15 CHF) und BioVersys (+ 1,25 Prozent auf 24,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-5,14 Prozent auf 12,00 CHF), Medartis (-4,93 Prozent auf 79,10 CHF), Ascom (-4,55 Prozent auf 3,36 CHF), Carlo Gavazzi (-4,52 Prozent auf 169,00 CHF) und Xlife Sciences (-2,86 Prozent auf 17,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 372.531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 277,099 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

