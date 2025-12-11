GNW-News: The Native Brand, P&G Studios und dentsu Entertainment präsentieren Amerikas erste gemeinsam produzierte Langspiel-"Mikro-Soap" für das Zeitalter v...
^LOS ANGELES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Native, eine Marke für saubere
Schönheits- und Körperpflegeprodukte, P&G Studios, ein Geschäftsbereich von
Procter & Gamble, und dentsu Entertainment, ein Geschäftsbereich von dentsu,
haben heute die erste gemeinsam produzierte?Mikro-Soap" in Spielfilmlänge in
den USA angekündigt. Die von Pixie USA produzierte, auf soziale Medien
ausgerichtete Kurzserie?The Golden Pear Affair" interpretiert die klassische
Soap für das vertikale, mobilorientierte Zeitalter neu. Das neue?Mikro-Soap"-
Format wurde für das moderne Publikum entwickelt, das mit dem Wischen vertraut
ist, und bietet rasante Geschichten mit Cliffhangern und Charakterentwicklungen
in kurzen Episoden. Mit 50 Episoden erzählt diese Miniserie eine vollständige,
filmische Geschichte, die den Umfang eines Spielfilms widerspiegelt. Von den
bahnbrechenden Anfängen in Radio-Soaps bis hin zu aktuellen Hits wie Beyond the
Gates (CBS) sind P&G und seine Partner weiterhin führend in der Entwicklung des
Seifenopern-Genres.
Der Trailer zu?The Golden Pear Affair" von Native wird im Januar 2026 erstmals
ausgestrahlt. Die Serie wird kurz darauf auf führenden sozialen Plattformen
veröffentlicht und anschließend auf eine eigene App ausgeweitet. Die Zuschauer
können sich auf eine spannende Abenteuer-Romanze freuen, die das Erlebnis der
vertikalen Serie bereichert und gleichzeitig der authentischen Stimme von Native
treu bleibt. Mit Nick Ritacco und Aloyna Real, zwei führenden Schauspielern aus
dem Bereich Mikrodrama mit einer bedeutenden Fangemeinde, in den Hauptrollen,
behandelt die Geschichte Themen wie Selbstfindung, Reisen, Abenteuer, Liebe und
das Erkennen des eigenen Wertes. Die erste Markteinführung konzentriert sich auf
Nordamerika und steht im Einklang mit der neuesten Limited Edition-Kollektion
von Native, die ab Ende Dezember 2025 auf nativecos.com (http://nativecos.com/)
und bei Target erhältlich sein wird. Diese Kollektion - Global Flavors - umfasst
Düfte, die von Orten aus aller Welt inspiriert sind und Sie auf eine verwöhnende
Reise entführen, ohne dass Sie Ihre Dusche oder Ihr Badezimmer verlassen müssen.
Diese Düfte und das Engagement von Native für schadstofffreie Formeln haben die
gesamte Handlung und die Schlüsselmomente des Films inspiriert, die Sie auf ein
turbulentes romantisches Abenteuer mitnehmen.
Durch die Zusammenarbeit von Native, P&G Studios und Pixie USA hat dentsu
Entertainment das Projekt in den Bereichen Kreativität und Entwicklung
gestaltet, um eine Geschichte zu erzählen, die die charismatische
Markenpersönlichkeit von Native und seine reinen und wirksamen
Schönheitsprodukte zum Leben erweckt - alles basierend auf der Markenbotschaft:
Sie verdienen Besseres, Sie verdienen reine Produkte, die tatsächlich wirken.
Mikrodramen - auch bekannt als vertikale Miniserien - haben sich rasch zu einem
globalen Unterhaltungsphänomen entwickelt, das bis 2025 voraussichtlich einen
weltweiten Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar
(https://omdia.tech.informa.com/pr/2025/oct/microdramas-to-generate-11-billion-
dollars-in-global-revenues-in-2025-says-omdia) generieren wird, wobei die USA
sich zum größten Markt außerhalb Chinas entwickeln. Dieser Anstieg unterstreicht
die Bedeutung, die Chancen und die Dynamik dieses Formats.
Dentsu beteiligt sich nicht nur, sondern gestaltet die Zukunft dieses Bereichs
aktiv mit. Dentsu Ventures hat kürzlich in innovative Unternehmen wie Emole,
einen Entwickler von Kurzfilm-Apps, investiert und damit sein Engagement für
Storytelling-Plattformen der nächsten Generation bekräftigt. Diese strategische
Investition ergänzt den integrierten Ansatz von dentsu Entertainment im Bereich
Branded Content und IP-Entwicklung und positioniert dentsu als führenden Akteur
in der Creator Economy und im Bereich vertikaler Videoformate. Dieses Projekt
ist das jüngste Ergebnis der laufenden Zusammenarbeit zwischen dentsu
Entertainment und P&G Studio, die bereits zahlreiche Originalinhalte gemeinsam
veröffentlicht haben, darunter die Dokumentation?Culture of Winning: Polynesian
Football Pride" Anfang dieses Jahres und die für den Sports Emmy nominierte
Doku-Serie?The Cost of Winning".
Zitate
?Bei P&G Studios setzen wir uns dafür ein, die Interaktion der Verbraucher mit
unseren Marken zu verbessern", erklärte Anna Saalfeld, Leiterin von P&G Studios.
?Diese Mikro-Soap verdeutlicht unser Engagement für Innovation, da wir bestrebt
sind, die Verbraucher zu begeistern und gleichzeitig das Wachstum von Native
voranzutreiben. Durch die Kombination von klassischem Brand Storytelling mit der
sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der mobilen Unterhaltung würdigen
wir das Soap-Format, zu dessen Entwicklung P&G beigetragen hat, und optimieren
es für eine vertikale, sozial orientierte Welt."
?Wir freuen uns sehr, Native mit dieser 'Mikro-Soap'-Serie, die von unserer
Global Flavors-Kollektion inspiriert ist, in die Welt der Unterhaltung zu
bringen. Genauso wie unsere Düfte Sie auf eine Reise um die Welt mitnehmen, ohne
dass Sie Ihr Badezimmer verlassen müssen, begleitet diese Serie Charaktere auf
ihrer eigenen Reise der Selbstfindung und Selbstsicherheit. Wir sind stets auf
der Suche nach innovativen Wegen, um unsere Kunden dort zu erreichen, wo sie
sich befinden, und diese Social-First-Serie ist das ideale Format für das
Storytelling. Es ist die ideale Möglichkeit, um zu zeigen, wie der richtige Duft
eine transformative Wirkung haben kann - ganz gleich, ob Sie neue Orte erkunden
oder zu sich selbst finden möchten. Wir freuen uns darauf, dass die Zuschauer
die unterhaltsamen Anspielungen auf die Kollektion entdecken, die sich durch die
gesamte Handlung ziehen", erklärte Chris Talbott, CEO von Native.
?Dentsu steht seit jeher für Innovation, die Suche nach neuen Wegen, um
Zielgruppen zu erreichen, und die Verbindung von Marken durch Fandom", erklärte
Geneva Wasserman, Global EVP of Entertainment IP Strategy & Investment bei
dentsu.?Mikrodramen erobern die Welt im Sturm, und es ist nur natürlich, dass
dentsu seine Position in diesem schnell wachsenden Format in Zusammenarbeit mit
den hervorragenden Teams von P&G und Pixie USA ausbaut. Marken wie Native
agieren zügig, setzen auf kurze, intensive Produktionszyklen und erproben neue
Wege, um ihre Kunden zu erreichen - sie sind der Maßstab für ambitionierte
Markeninhalte."
?Mikrodramen sind die natürliche Weiterentwicklung der Seifenoper, einem Format,
das vor Jahrzehnten von P&G eingeführt wurde", erklärte Jonas Barnes, Gründer
von Pixie USA, einem Mikrodrama-Studio für Marken mit Hauptsitz in Atlanta,
Georgia.?Wir sind stolz darauf, diese Tradition mit Native - einer der
innovativsten Marken im Bereich Haar- und Körperpflege - in eine neue Ära zu
führen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des unterhaltungsorientierten
Marketings."
Über Native
Native wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein Unternehmen für
Körperpflegeprodukte, das saubere und wirksame Produkte aus natürlichen
Inhaltsstoffen herstellt, darunter Deodorants, Duschgels, Körperlotionen,
Handseifen, Zahnpasta, Shampoos und Conditioner. Weitere Informationen finden
Sie unter www.nativecos.com
(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=
http*3A*2F*2Fwww.nativecos.com&esheet=53887155&newsitemid=20240124592656&lan=en-
US&anchor=www.nativecos.com&index=3(md5=569ccbd60797e210d08df4cf974e8281__)JSUl!
!NgSi4SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-
d1y5CAEQ_q63dpyC1QLkEgIDRldA83bVrIhlECFOgG2vGozz_KYK1kyMJRrfZNnG$) oder folgen
Sie Native auf TikTok
(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=
http*3A*2F*2Ftiktok.com*2F*40native&esheet=53887155&newsitemid=20240124592656&la
n=en-
US&anchor=TikTok&index=4(md5=dbc9499706041f4dc867020c533dfdb1__)JSUlJSU!!NgSi4Sa
N6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-
d1y5CAEQ_q63dpyC1QLkEgIDRldA83bVrIhlECFOgG2vGozz_KYK1kyMJSWxdm_U$), Instagram
(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=
https*3A*2F*2Fwww.instagram.com*2Fnative*2F*3Fhl*3Den&esheet=53887155&newsitemid
=20240124592656&lan=en-
US&anchor=Instagram&index=5(md5=83bc5cfa3db0404b62b2701bf26e837b__)JSUlJSUlJQ!!N
gSi4SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-
d1y5CAEQ_q63dpyC1QLkEgIDRldA83bVrIhlECFOgG2vGozz_KYK1kyMJS2beoHG$), Facebook
(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=
https*3A*2F*2Fwww.facebook.com*2Fnativecos*2F&esheet=53887155&newsitemid=2024012
4592656&lan=en-
US&anchor=Facebook&index=6(md5=02d4d9697497837e2c37f940a46c6a3b__)JSUlJSU!!NgSi4
SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-
d1y5CAEQ_q63dpyC1QLkEgIDRldA83bVrIhlECFOgG2vGozz_KYK1kyMJdXnbSCE$) und LinkedIn
(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=
https*3A*2F*2Fwww.linkedin.com*2Fcompany*2Fnative-
co.*2F&esheet=53887155&newsitemid=20240124592656&lan=en-
US&anchor=LinkedIn&index=7(md5=91747400b07e8b23b168d7db1d6be3b2__)JSUlJSUl!!NgSi
4SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-
d1y5CAEQ_q63dpyC1QLkEgIDRldA83bVrIhlECFOgG2vGozz_KYK1kyMJWXXlnFA$).
Über P&G Studios
P&G Studios entwickelt und produziert aussagekräftige Geschichten und fesselnde
Erzählungen, um relevante Verbindungen zu schaffen, in denen P&G-Marken auf
natürliche Weise Platz finden. P&G Studios war eine treibende Kraft hinter
Projekten wie?Beyond the Gates" (CBS),?Culture of Winning: Polynesian Football
Pride" (Tubi), dem für den Oscar® nominierten?Coded: The Hidden Love of J.C.
Leyendecker" (Paramount+),?A Radical Act: Renee Montgomery" (Roku),?Fair Play"
(Hulu),?TIME Women of the Year", den beeindruckenden?Queen Collective Films"
(BET) und der Einführung des?Seneca Women's Podcast Network". P&G Studios
verfügt nicht nur über eines der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen,
hochwertigen und führenden Marken, sondern ist auch eine der vielen innovativen
Möglichkeiten, mit denen die Procter & Gamble Company Verbraucher auf der ganzen
Welt bedient. Besuchen Sie http://www.pg.com, um die neuesten Nachrichten und
Informationen über P&G und seine Marken zu erhalten.
Über dentsu Entertainment
dentsu Entertainment ist die auf Unterhaltung spezialisierte Abteilung von
dentsu und Teil des globalen Geschäftsbereichs dentsu Sports & Entertainment.
dentsu Entertainment widmet sich der Entwicklung, Finanzierung, Produktion und
Vermarktung von Inhalten, die kulturelle Verbindungen schaffen, und bietet damit
einen Mehrwert für Zuschauer, Rechteinhaber und Markenpartner. Das Unternehmen
ist in den Bereichen Film, Fernsehen, Anime, Gaming und neuen Formaten tätig und
nutzt innovative Geschäftsmodelle und globales kreatives Know-how, um
Geschichten zu entwickeln, die kulturelle Diskussionen anregen und
plattformübergreifend Resonanz finden.
Zu den aktuellen Highlights gehören The Angry Birds Movie: 3 (mit Rovio,
Flywheel Media und Paramount Pictures) - Kinostart im Januar 2027 - und Ball
Games - ein brandneuer Animationsfilm in Zusammenarbeit mit der PGA of America
und dem Produzenten John Cohen (Despicable Me, The Angry Birds Movie).
Diese Projekte spiegeln das Engagement von dentsu für Investitionen in geistiges
Eigentum und Innovationen im Unterhaltungsbereich wider und verbinden Fans von
erstklassigen Inhalten mit den Marken, die sie schätzen.
Über dentsu
Dentsu ist ein integrierter Partner für Wachstum und Transformation für weltweit
führende Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1901 in Tokio, Japan, gegründet und
ist heute in rund 120 Ländern und Regionen vertreten. Es verfügt über eine
nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung und Entwicklung von Innovationen
und kombiniert die Talente seines globalen Netzwerks führender Marken, um
wirkungsvolle und integrierte Wachstumslösungen für Kunden zu entwickeln. Dentsu
bietet eine umfassende Transformation der Kundenerfahrung (EX), indem es seine
Dienstleistungen in den Bereichen Medien, CXM und Kreativität integriert.
Gleichzeitig erweitert seine Ausrichtung auf die Transformation von Unternehmen
(BX) die Grenzen der Transformation und des nachhaltigen Wachstums für Marken,
Menschen und die Gesellschaft.
Dentsu, Innovating to Impact.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com
Über Pixie USA
Pixie USA, gegründet im Jahr 2025 und mit Sitz in Atlanta, ist ein Mikrodrama-
Studio, das sich auf hochwertiges, markenfreundliches vertikales Storytelling
spezialisiert hat. Das Studio wurde vom Produzenten Jonas Barnes gegründet und
entwickelt und produziert filmische Mikrodramen, in denen Marken direkt in die
Erzählung eingebettet sind. An der Spitze von Hollywoods Wandel hin zu mobilen,
serialisierten Inhalten positioniert, definiert Pixie USA neu, wie das Publikum
mit Unterhaltung interagiert - und wie Marken Teil der Geschichte werden.
www.pixieusa.com
Kontakt:
Matt Cross matt.cross@dentsu.com (mailto:matt.cross@dentsu.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-
a5db98d2c0e9
