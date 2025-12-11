GNW-News: The Native Brand, P&G Studios und dentsu Entertainment präsentieren Amerikas erste gemeinsam produzierte Langspiel-"Mikro-Soap" für das Zeitalter v...

^LOS ANGELES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Native, eine Marke für saubere

Schönheits- und Körperpflegeprodukte, P&G Studios, ein Geschäftsbereich von

Procter & Gamble, und dentsu Entertainment, ein Geschäftsbereich von dentsu,

haben heute die erste gemeinsam produzierte?Mikro-Soap" in Spielfilmlänge in

den USA angekündigt. Die von Pixie USA produzierte, auf soziale Medien

ausgerichtete Kurzserie?The Golden Pear Affair" interpretiert die klassische

Soap für das vertikale, mobilorientierte Zeitalter neu. Das neue?Mikro-Soap"-

Format wurde für das moderne Publikum entwickelt, das mit dem Wischen vertraut

ist, und bietet rasante Geschichten mit Cliffhangern und Charakterentwicklungen

in kurzen Episoden. Mit 50 Episoden erzählt diese Miniserie eine vollständige,

filmische Geschichte, die den Umfang eines Spielfilms widerspiegelt. Von den

bahnbrechenden Anfängen in Radio-Soaps bis hin zu aktuellen Hits wie Beyond the

Gates (CBS) sind P&G und seine Partner weiterhin führend in der Entwicklung des

Seifenopern-Genres.

Der Trailer zu?The Golden Pear Affair" von Native wird im Januar 2026 erstmals

ausgestrahlt. Die Serie wird kurz darauf auf führenden sozialen Plattformen

veröffentlicht und anschließend auf eine eigene App ausgeweitet. Die Zuschauer

können sich auf eine spannende Abenteuer-Romanze freuen, die das Erlebnis der

vertikalen Serie bereichert und gleichzeitig der authentischen Stimme von Native

treu bleibt. Mit Nick Ritacco und Aloyna Real, zwei führenden Schauspielern aus

dem Bereich Mikrodrama mit einer bedeutenden Fangemeinde, in den Hauptrollen,

behandelt die Geschichte Themen wie Selbstfindung, Reisen, Abenteuer, Liebe und

das Erkennen des eigenen Wertes. Die erste Markteinführung konzentriert sich auf

Nordamerika und steht im Einklang mit der neuesten Limited Edition-Kollektion

von Native, die ab Ende Dezember 2025 auf nativecos.com (http://nativecos.com/)

und bei Target erhältlich sein wird. Diese Kollektion - Global Flavors - umfasst

Düfte, die von Orten aus aller Welt inspiriert sind und Sie auf eine verwöhnende

Reise entführen, ohne dass Sie Ihre Dusche oder Ihr Badezimmer verlassen müssen.

Diese Düfte und das Engagement von Native für schadstofffreie Formeln haben die

gesamte Handlung und die Schlüsselmomente des Films inspiriert, die Sie auf ein

turbulentes romantisches Abenteuer mitnehmen.

Durch die Zusammenarbeit von Native, P&G Studios und Pixie USA hat dentsu

Entertainment das Projekt in den Bereichen Kreativität und Entwicklung

gestaltet, um eine Geschichte zu erzählen, die die charismatische

Markenpersönlichkeit von Native und seine reinen und wirksamen

Schönheitsprodukte zum Leben erweckt - alles basierend auf der Markenbotschaft:

Sie verdienen Besseres, Sie verdienen reine Produkte, die tatsächlich wirken.

Mikrodramen - auch bekannt als vertikale Miniserien - haben sich rasch zu einem

globalen Unterhaltungsphänomen entwickelt, das bis 2025 voraussichtlich einen

weltweiten Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar

(https://omdia.tech.informa.com/pr/2025/oct/microdramas-to-generate-11-billion-

dollars-in-global-revenues-in-2025-says-omdia) generieren wird, wobei die USA

sich zum größten Markt außerhalb Chinas entwickeln. Dieser Anstieg unterstreicht

die Bedeutung, die Chancen und die Dynamik dieses Formats.

Dentsu beteiligt sich nicht nur, sondern gestaltet die Zukunft dieses Bereichs

aktiv mit. Dentsu Ventures hat kürzlich in innovative Unternehmen wie Emole,

einen Entwickler von Kurzfilm-Apps, investiert und damit sein Engagement für

Storytelling-Plattformen der nächsten Generation bekräftigt. Diese strategische

Investition ergänzt den integrierten Ansatz von dentsu Entertainment im Bereich

Branded Content und IP-Entwicklung und positioniert dentsu als führenden Akteur

in der Creator Economy und im Bereich vertikaler Videoformate. Dieses Projekt

ist das jüngste Ergebnis der laufenden Zusammenarbeit zwischen dentsu

Entertainment und P&G Studio, die bereits zahlreiche Originalinhalte gemeinsam

veröffentlicht haben, darunter die Dokumentation?Culture of Winning: Polynesian

Football Pride" Anfang dieses Jahres und die für den Sports Emmy nominierte

Doku-Serie?The Cost of Winning".

Zitate

?Bei P&G Studios setzen wir uns dafür ein, die Interaktion der Verbraucher mit

unseren Marken zu verbessern", erklärte Anna Saalfeld, Leiterin von P&G Studios.

?Diese Mikro-Soap verdeutlicht unser Engagement für Innovation, da wir bestrebt

sind, die Verbraucher zu begeistern und gleichzeitig das Wachstum von Native

voranzutreiben. Durch die Kombination von klassischem Brand Storytelling mit der

sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der mobilen Unterhaltung würdigen

wir das Soap-Format, zu dessen Entwicklung P&G beigetragen hat, und optimieren

es für eine vertikale, sozial orientierte Welt."

?Wir freuen uns sehr, Native mit dieser 'Mikro-Soap'-Serie, die von unserer

Global Flavors-Kollektion inspiriert ist, in die Welt der Unterhaltung zu

bringen. Genauso wie unsere Düfte Sie auf eine Reise um die Welt mitnehmen, ohne

dass Sie Ihr Badezimmer verlassen müssen, begleitet diese Serie Charaktere auf

ihrer eigenen Reise der Selbstfindung und Selbstsicherheit. Wir sind stets auf

der Suche nach innovativen Wegen, um unsere Kunden dort zu erreichen, wo sie

sich befinden, und diese Social-First-Serie ist das ideale Format für das

Storytelling. Es ist die ideale Möglichkeit, um zu zeigen, wie der richtige Duft

eine transformative Wirkung haben kann - ganz gleich, ob Sie neue Orte erkunden

oder zu sich selbst finden möchten. Wir freuen uns darauf, dass die Zuschauer

die unterhaltsamen Anspielungen auf die Kollektion entdecken, die sich durch die

gesamte Handlung ziehen", erklärte Chris Talbott, CEO von Native.

?Dentsu steht seit jeher für Innovation, die Suche nach neuen Wegen, um

Zielgruppen zu erreichen, und die Verbindung von Marken durch Fandom", erklärte

Geneva Wasserman, Global EVP of Entertainment IP Strategy & Investment bei

dentsu.?Mikrodramen erobern die Welt im Sturm, und es ist nur natürlich, dass

dentsu seine Position in diesem schnell wachsenden Format in Zusammenarbeit mit

den hervorragenden Teams von P&G und Pixie USA ausbaut. Marken wie Native

agieren zügig, setzen auf kurze, intensive Produktionszyklen und erproben neue

Wege, um ihre Kunden zu erreichen - sie sind der Maßstab für ambitionierte

Markeninhalte."

?Mikrodramen sind die natürliche Weiterentwicklung der Seifenoper, einem Format,

das vor Jahrzehnten von P&G eingeführt wurde", erklärte Jonas Barnes, Gründer

von Pixie USA, einem Mikrodrama-Studio für Marken mit Hauptsitz in Atlanta,

Georgia.?Wir sind stolz darauf, diese Tradition mit Native - einer der

innovativsten Marken im Bereich Haar- und Körperpflege - in eine neue Ära zu

führen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des unterhaltungsorientierten

Marketings."

Über Native

Native wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein Unternehmen für

Körperpflegeprodukte, das saubere und wirksame Produkte aus natürlichen

Inhaltsstoffen herstellt, darunter Deodorants, Duschgels, Körperlotionen,

Handseifen, Zahnpasta, Shampoos und Conditioner. Weitere Informationen finden

Sie unter www.nativecos.com

(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=

http*3A*2F*2Fwww.nativecos.com&esheet=53887155&newsitemid=20240124592656&lan=en-

US&anchor=www.nativecos.com&index=3(md5=569ccbd60797e210d08df4cf974e8281__)JSUl!

!NgSi4SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-

d1y5CAEQ_q63dpyC1QLkEgIDRldA83bVrIhlECFOgG2vGozz_KYK1kyMJRrfZNnG$) oder folgen

Sie Native auf TikTok

(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=

http*3A*2F*2Ftiktok.com*2F*40native&esheet=53887155&newsitemid=20240124592656&la

n=en-

US&anchor=TikTok&index=4(md5=dbc9499706041f4dc867020c533dfdb1__)JSUlJSU!!NgSi4Sa

N6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-

Instagram

(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=

https*3A*2F*2Fwww.instagram.com*2Fnative*2F*3Fhl*3Den&esheet=53887155&newsitemid

=20240124592656&lan=en-

US&anchor=Instagram&index=5(md5=83bc5cfa3db0404b62b2701bf26e837b__)JSUlJSUlJQ!!N

gSi4SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-

Facebook

(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=

https*3A*2F*2Fwww.facebook.com*2Fnativecos*2F&esheet=53887155&newsitemid=2024012

4592656&lan=en-

US&anchor=Facebook&index=6(md5=02d4d9697497837e2c37f940a46c6a3b__)JSUlJSU!!NgSi4

SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-

d1y5CAEQ_q63dpyC1QLkEgIDRldA83bVrIhlECFOgG2vGozz_KYK1kyMJdXnbSCE$) und LinkedIn

(https://urldefense.com/v3/__https:/cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=

https*3A*2F*2Fwww.linkedin.com*2Fcompany*2Fnative-

co.*2F&esheet=53887155&newsitemid=20240124592656&lan=en-

US&anchor=LinkedIn&index=7(md5=91747400b07e8b23b168d7db1d6be3b2__)JSUlJSUl!!NgSi

4SaN6ydtRVQ-!3J2XFXf_LEEiz9yWEURQI6y-

und LinkedIn

Über P&G Studios

P&G Studios entwickelt und produziert aussagekräftige Geschichten und fesselnde

Erzählungen, um relevante Verbindungen zu schaffen, in denen P&G-Marken auf

natürliche Weise Platz finden. P&G Studios war eine treibende Kraft hinter

Projekten wie?Beyond the Gates" (CBS),?Culture of Winning: Polynesian Football

Pride" (Tubi), dem für den Oscar® nominierten?Coded: The Hidden Love of J.C.

Leyendecker" (Paramount+),?A Radical Act: Renee Montgomery" (Roku),?Fair Play"

(Hulu),?TIME Women of the Year", den beeindruckenden?Queen Collective Films"

(BET) und der Einführung des?Seneca Women's Podcast Network". P&G Studios

verfügt nicht nur über eines der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen,

hochwertigen und führenden Marken, sondern ist auch eine der vielen innovativen

Möglichkeiten, mit denen die Procter & Gamble Company Verbraucher auf der ganzen

Welt bedient. Besuchen Sie http://www.pg.com, um die neuesten Nachrichten und

Informationen über P&G und seine Marken zu erhalten.

Über dentsu Entertainment

dentsu Entertainment ist die auf Unterhaltung spezialisierte Abteilung von

dentsu und Teil des globalen Geschäftsbereichs dentsu Sports & Entertainment.

dentsu Entertainment widmet sich der Entwicklung, Finanzierung, Produktion und

Vermarktung von Inhalten, die kulturelle Verbindungen schaffen, und bietet damit

einen Mehrwert für Zuschauer, Rechteinhaber und Markenpartner. Das Unternehmen

ist in den Bereichen Film, Fernsehen, Anime, Gaming und neuen Formaten tätig und

nutzt innovative Geschäftsmodelle und globales kreatives Know-how, um

Geschichten zu entwickeln, die kulturelle Diskussionen anregen und

plattformübergreifend Resonanz finden.

Zu den aktuellen Highlights gehören The Angry Birds Movie: 3 (mit Rovio,

Flywheel Media und Paramount Pictures) - Kinostart im Januar 2027 - und Ball

Games - ein brandneuer Animationsfilm in Zusammenarbeit mit der PGA of America

und dem Produzenten John Cohen (Despicable Me, The Angry Birds Movie).

Diese Projekte spiegeln das Engagement von dentsu für Investitionen in geistiges

Eigentum und Innovationen im Unterhaltungsbereich wider und verbinden Fans von

erstklassigen Inhalten mit den Marken, die sie schätzen.

Über dentsu

Dentsu ist ein integrierter Partner für Wachstum und Transformation für weltweit

führende Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1901 in Tokio, Japan, gegründet und

ist heute in rund 120 Ländern und Regionen vertreten. Es verfügt über eine

nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung und Entwicklung von Innovationen

und kombiniert die Talente seines globalen Netzwerks führender Marken, um

wirkungsvolle und integrierte Wachstumslösungen für Kunden zu entwickeln. Dentsu

bietet eine umfassende Transformation der Kundenerfahrung (EX), indem es seine

Dienstleistungen in den Bereichen Medien, CXM und Kreativität integriert.

Gleichzeitig erweitert seine Ausrichtung auf die Transformation von Unternehmen

(BX) die Grenzen der Transformation und des nachhaltigen Wachstums für Marken,

Menschen und die Gesellschaft.

Dentsu, Innovating to Impact.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

Über Pixie USA

Pixie USA, gegründet im Jahr 2025 und mit Sitz in Atlanta, ist ein Mikrodrama-

Studio, das sich auf hochwertiges, markenfreundliches vertikales Storytelling

spezialisiert hat. Das Studio wurde vom Produzenten Jonas Barnes gegründet und

entwickelt und produziert filmische Mikrodramen, in denen Marken direkt in die

Erzählung eingebettet sind. An der Spitze von Hollywoods Wandel hin zu mobilen,

serialisierten Inhalten positioniert, definiert Pixie USA neu, wie das Publikum

mit Unterhaltung interagiert - und wie Marken Teil der Geschichte werden.

www.pixieusa.com

Kontakt:

Matt Cross matt.cross@dentsu.com (mailto:matt.cross@dentsu.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7f98f6-d0a5-4493-aaf0-

a5db98d2c0e9

Â°