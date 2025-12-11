Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Mit dem NASDAQ Composite ging es heute abwärts.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent leichter bei 23.593,86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,613 Prozent auf 23.509,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23.654,16 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23.308,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.606,70 Zähler.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.468,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.043,07 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20.034,89 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell PetMed Express (+ 68,36 Prozent auf 2,98 USD), Amtech Systems (+ 17,67 Prozent auf 10,99 USD), Cerus (+ 13,76 Prozent auf 2,15 USD), 3D Systems (+ 11,30 Prozent auf 1,97 USD) und CIENA (+ 9,25 Prozent auf 242,37 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Oracle (-10,83 Prozent auf 198,85 USD), Astro-Med (-8,19 Prozent auf 7,45 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,07 Prozent auf 4,39 USD), Americas Car-Mart (-5,55 Prozent auf 25,35 USD) und Lifetime Brands (-4,98 Prozent auf 4,20 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.184.248 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1-800-FLOWERS.COM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1-800-FLOWERS.COM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 1-800-FLOWERS.COM News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com