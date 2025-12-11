Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Index-Performance im Fokus

Mit dem NASDAQ Composite ging es heute abwärts.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent leichter bei 23.593,86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,613 Prozent auf 23.509,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23.654,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23.308,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.606,70 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.468,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.043,07 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20.034,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell PetMed Express (+ 68,36 Prozent auf 2,98 USD), Amtech Systems (+ 17,67 Prozent auf 10,99 USD), Cerus (+ 13,76 Prozent auf 2,15 USD), 3D Systems (+ 11,30 Prozent auf 1,97 USD) und CIENA (+ 9,25 Prozent auf 242,37 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Oracle (-10,83 Prozent auf 198,85 USD), Astro-Med (-8,19 Prozent auf 7,45 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,07 Prozent auf 4,39 USD), Americas Car-Mart (-5,55 Prozent auf 25,35 USD) und Lifetime Brands (-4,98 Prozent auf 4,20 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.184.248 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

