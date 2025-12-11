DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin79.131 +0,6%Euro1,1740 +0,4%Öl61,62 -1,4%Gold4.280 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie nach kräftigem Sprung bei Umsatz und Ergebnis im Plus Broadcom-Aktie nach kräftigem Sprung bei Umsatz und Ergebnis im Plus
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Index-Performance im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

11.12.25 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Mit dem NASDAQ Composite ging es heute abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
4,39 USD -0,39 USD -8,07%
Charts|News|Analysen
3D Systems Corp.
1,47 EUR -0,06 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
America's Car-Mart Inc.
25,35 USD -1,49 USD -5,55%
Charts|News|Analysen
Amtech Systems Inc.
8,70 EUR 1,25 EUR 16,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Astro-Med Inc.
6,40 EUR 0,45 EUR 7,56%
Charts|News|Analysen
Cerus Corp.
1,68 EUR 0,10 EUR 6,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
200,00 EUR 17,50 EUR 9,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
20,20 EUR 2,20 EUR 12,22%
Charts|News|Analysen
Lifetime Brands IncShs
3,70 EUR -0,20 EUR -5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,84 EUR -3,30 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
170,00 EUR -21,10 EUR -11,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OSI Systems Inc.
218,00 EUR -2,00 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PetMed Express Inc.
2,13 EUR 0,84 EUR 65,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
16,00 EUR 0,50 EUR 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.593,9 PKT -60,3 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent leichter bei 23.593,86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,613 Prozent auf 23.509,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23.654,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23.308,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.606,70 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,188 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.468,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.043,07 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20.034,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell PetMed Express (+ 68,36 Prozent auf 2,98 USD), Amtech Systems (+ 17,67 Prozent auf 10,99 USD), Cerus (+ 13,76 Prozent auf 2,15 USD), 3D Systems (+ 11,30 Prozent auf 1,97 USD) und CIENA (+ 9,25 Prozent auf 242,37 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Oracle (-10,83 Prozent auf 198,85 USD), Astro-Med (-8,19 Prozent auf 7,45 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,07 Prozent auf 4,39 USD), Americas Car-Mart (-5,55 Prozent auf 25,35 USD) und Lifetime Brands (-4,98 Prozent auf 4,20 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.184.248 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1-800-FLOWERS.COM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1-800-FLOWERS.COM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen