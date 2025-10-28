SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von SMA Solar hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SMA Solar-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,08 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die SMA Solar-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,08 EUR. Bei 26,34 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 25,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 17.705 Stück.

Bei einem Wert von 26,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie erreicht höchsten Kurs seit Juli 2024

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht