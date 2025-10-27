SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich SMA Solar

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 23,62 EUR.

Das Papier von SMA Solar konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 23,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 23,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.084 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 5,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 53,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,466 EUR je SMA Solar-Aktie.

