Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Underperform

11:31 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach gesenkten Prognosen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dass der Solarkonzern wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung für Privat- und Gewerbeanlagen nun für 2025 einen operativen Verlust erwarte und zudem die Umsatzprognose gesenkt habe, dürfte die Aktie deutlich belasten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er sieht die neuen Ziele unter den Konsensschätzungen und verweist darauf, dass das Unternehmen zudem für die Folgejahre von schlechteren Geschäften in der Sparte Home & Business Solutions als bisher ausgeht. SMA habe derweil schon vorab vom Risiko einer weiteren Geschäftsverschlechterung im zweiten Halbjahr gesprochen, was seiner Erwartung entsprochen habe./rob/gl/zb/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
22,50 €		 Abst. Kursziel*:
-28,89%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
16,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,11%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

08:01 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
11:31 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
18.08.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
18.08.25 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

