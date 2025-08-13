SMA Solar Aktie
Marktkap. 755,77 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underperform" belassen. Wind- und Solarprojekte hätten in den USA eine klare Unterstützung bis mindestens 2029, schrieb Constantin Hesse am Sonntag angesichts des durchgesickerten US-Budgetausblicks. Er rechnet zwar mit einer Erholungsrally im Sektor. Für SMA sei ein nennenswerter Spielraum für den Marktkonsens bei Großprojekten allerdings fraglich./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Underperform
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
21,58 €
|Abst. Kursziel*:
-25,86%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
22,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-29,76%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|08:01
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG