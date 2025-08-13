DAX 24.359 -0,1%ESt50 5.449 +0,3%Top 10 Crypto 16,24 +1,5%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.769 -1,6%Euro 1,1702 -0,1%Öl 65,92 -0,3%Gold 3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 SAP 716460 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote -- Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start
Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SMA Solar Aktie

Kaufen
Verkaufen
SMA Solar Aktien-Sparplan
22,78 EUR +0,68 EUR +3,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 755,77 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0DJ6J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Underperform

08:01 Uhr
SMA Solar Underperform
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
22,78 EUR 0,68 EUR 3,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underperform" belassen. Wind- und Solarprojekte hätten in den USA eine klare Unterstützung bis mindestens 2029, schrieb Constantin Hesse am Sonntag angesichts des durchgesickerten US-Budgetausblicks. Er rechnet zwar mit einer Erholungsrally im Sektor. Für SMA sei ein nennenswerter Spielraum für den Marktkonsens bei Großprojekten allerdings fraglich./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Underperform

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
21,58 €		 Abst. Kursziel*:
-25,86%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
22,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-29,76%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

08:01 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
23.07.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Emerson Electric Co.

finanzen.net S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Emerson Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Gewinne in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge
finanzen.net S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emerson Electric-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus
finanzen.net Ausblick: Emerson Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr eingefahren
Zacks Here is What to Know Beyond Why Emerson Electric Co. (EMR) is a Trending Stock
Benzinga 14 Analysts Have This To Say About Emerson Electric
MotleyFool Why Emerson Electric Stock Dropped Today
Benzinga Emerson Electric Reports Solid Profitability, But Lowered Guidance And Sales Miss Weigh Heavily On Stock
Zacks Emerson Electric (EMR) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Emerson Electric (EMR) Q3 Earnings Surpass Estimates
Zacks Insights Into Emerson Electric (EMR) Q3: Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Emerson Electric (EMR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
RSS Feed
Emerson Electric Co. zu myNews hinzufügen