ProCredit-Aktie tiefrot: Renditeziel wegen Kreditausfällen gekappt
Drohende Kreditausfälle durchkreuzen das Renditeziel der ProCredit Holding.
Werte in diesem Artikel
Die Eigenkapitalrendite dürfte im laufenden Jahr statt rund 10 Prozent lediglich 7 bis 8 Prozent erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. So falle die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle voraussichtlich höher aus als bisher gedacht. Zudem werde das Unternehmen entgegen bisheriger Annahmen keine Risikovorsorge aus früheren Zeiten auflösen können. Die ProCredit-Aktie verliert nach den Neuigkeiten via XETRA zeitweise 6,7 Prozent auf 8,64 Euro an Wert.
