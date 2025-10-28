DAX24.282 -0,1%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 -1,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.342 +0,4%Euro1,1634 -0,1%Öl64,53 -1,9%Gold3.925 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Porsche vz. PAG911 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026? Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Risikovorsorge

ProCredit-Aktie tiefrot: Renditeziel wegen Kreditausfällen gekappt

28.10.25 13:59 Uhr
ProCredit-Aktie stürzt ab: Renditeziel gesenkt | finanzen.net

Drohende Kreditausfälle durchkreuzen das Renditeziel der ProCredit Holding.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8,90 EUR -0,30 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.050,3 PKT -260,7 PKT -1,51%
Charts|News|Analysen

Die Eigenkapitalrendite dürfte im laufenden Jahr statt rund 10 Prozent lediglich 7 bis 8 Prozent erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. So falle die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle voraussichtlich höher aus als bisher gedacht. Zudem werde das Unternehmen entgegen bisheriger Annahmen keine Risikovorsorge aus früheren Zeiten auflösen können. Die ProCredit-Aktie verliert nach den Neuigkeiten via XETRA zeitweise 6,7 Prozent auf 8,64 Euro an Wert.

/stw/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProCredit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProCredit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

Nachrichten zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung