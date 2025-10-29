Deutsche Bank: Milliardengewinn im dritten Quartal?
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinnsprung zum Jahresauftakt, höchster Halbjahresgewinn seit 2007: Die Deutsche Bank hat im laufenden Jahr bisher gute Geschäfte gemacht. Auch für das dritte Quartal 2025 erwarten Analysten einen Milliardengewinn. An diesem Mittwoch (7.00 Uhr) veröffentlicht Deutschlands größtes Geldhaus die Zwischenbilanz.
Der Vorsteuergewinn für Juli bis einschließlich September dürfte den Schätzungen zufolge mit gut 2,2 Milliarden Euro in etwa auf Höhe des Vorjahresquartals liegen. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss könnte jedoch mit gut 1,3 Milliarden Euro etwa 100 Millionen Euro geringer ausfallen. Ein Jahr zuvor profitierte der DAX-Konzern von der Auflösung einer Rückstellung für einen - mittlerweile beigelegten - Rechtsstreit mit Ex-Postbank-Aktionären.
Konzernchef Christian Sewing will die Deutsche Bank auch durch schlankere Hierarchien und mehr Einsatz von Künstlicher Intelligenz effizienter machen. Die Eigenkapitalrendite soll 2025 auf mehr als 10 Prozent steigen nach 4,7 Prozent im vergangenen Jahr. Die Zahl setzt den Gewinn ins Verhältnis zum Eigenkapital und zeigt, wie effizient ein Unternehmen das Geld eingesetzt hat./ben/DP/jha
