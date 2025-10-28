DAX24.292 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1652 ±0,0%Öl64,86 -1,4%Gold3.927 -1,6%
SMA Solar im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Mittag fester

28.10.25 12:04 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 26,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
25,62 EUR -0,04 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SMA Solar konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 26,54 EUR. Bei 26,60 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.977 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,23 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 58,78 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

