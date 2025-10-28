DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.865 -1,1%Euro1,1653 ±0,0%Öl64,40 -2,1%Gold3.941 -1,3%
Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels stärker

Der S&P 500 verzeichnete zum Handelsende Kursanstiege.

Alexandria Real Estate Equities Inc.
54,00 EUR -11,72 EUR -17,83%
Bio-Techne Corp
54,50 EUR -0,50 EUR -0,91%
Everest Reinsurance Group Ltd.
281,60 EUR -4,00 EUR -1,40%
First Republic Bank
USD -0,00 USD -53,49%
Leggett & Platt Inc.
7,82 EUR 0,03 EUR 0,44%
Lumen Technologies Inc Registered Shs
8,89 EUR 0,89 EUR 11,07%
MSCI
495,20 EUR 26,40 EUR 5,63%
NVIDIA Corp.
175,58 EUR 11,10 EUR 6,75%
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
508,80 EUR 10,00 EUR 2,00%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
273,70 EUR 0,80 EUR 0,29%
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
United Parcel Service Inc. (UPS)
82,30 EUR 5,70 EUR 7,44%
Charts|News|Analysen
V.F. Corp.
12,68 EUR -1,34 EUR -9,56%
Zebra Technologies Corp.
268,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
S&P 500
6.890,9 PKT 15,7 PKT 0,23%
Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,23 Prozent fester bei 6.890,89 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53,721 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,267 Prozent auf 6.893,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6.875,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6.870,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.911,30 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der S&P 500 6.643,70 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.389,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.823,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,42 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.911,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Leggett Platt (+ 15,36 Prozent auf 10,59 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,82 Prozent auf 654,48 USD), MSCI (+ 8,58 Prozent auf 593,76 USD), United Parcel Service (+ 8,00 Prozent auf 96,36 USD) und Lumen Technologies (+ 7,37 Prozent auf 10,05 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Alexandria Real Estate Equities (-19,17 Prozent auf 62,94 USD), VF (-12,22 Prozent auf 14,58 USD), Zebra Technologies (-11,68 Prozent auf 274,31 USD), Everest Reinsurance Group (-11,36 Prozent auf 304,91 USD) und Royal Caribbean Cruises (-8,53 Prozent auf 292,95 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 69.946.870 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,991 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen