Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels stärker

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 verzeichnete zum Handelsende Kursanstiege.

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,23 Prozent fester bei 6.890,89 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53,721 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,267 Prozent auf 6.893,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6.875,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6.870,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.911,30 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der S&P 500 6.643,70 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.389,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.823,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,42 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.911,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Leggett Platt (+ 15,36 Prozent auf 10,59 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,82 Prozent auf 654,48 USD), MSCI (+ 8,58 Prozent auf 593,76 USD), United Parcel Service (+ 8,00 Prozent auf 96,36 USD) und Lumen Technologies (+ 7,37 Prozent auf 10,05 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Alexandria Real Estate Equities (-19,17 Prozent auf 62,94 USD), VF (-12,22 Prozent auf 14,58 USD), Zebra Technologies (-11,68 Prozent auf 274,31 USD), Everest Reinsurance Group (-11,36 Prozent auf 304,91 USD) und Royal Caribbean Cruises (-8,53 Prozent auf 292,95 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 69.946.870 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,991 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net