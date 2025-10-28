Börse New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Plus
Der NASDAQ 100 gewann am zweiten Tag der Woche an Wert.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,74 Prozent höher bei 26.012,16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,430 Prozent höher bei 25.932,64 Punkten in den Handel, nach 25.821,55 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26.087,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.864,49 Punkten erreichte.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 24.503,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23.356,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20.351,07 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 24,01 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26.087,48 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten markiert.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,82 Prozent auf 654,48 USD), PayPal (+ 7,26 Prozent auf 65,75 EUR), Intel (+ 5,03 Prozent auf 41,53 USD), NVIDIA (+ 4,98 Prozent auf 201,03 USD) und CrowdStrike (+ 3,25 Prozent auf 546,94 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil NXP Semiconductors (-3,88 Prozent auf 212,96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,72 Prozent auf 284,64 USD), QUALCOMM (-3,54 Prozent auf 181,03 USD), Arm (-3,10 Prozent auf 173,09 USD) und Cadence Design Systems (-2,87 Prozent auf 341,30 USD) unter Druck.
Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69.946.870 Aktien gehandelt. Mit 3,991 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,71 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Arm News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen