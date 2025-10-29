DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.403 -0,5%Top 10 Crypto 14,83 -3,6%Nas 23.749 -0,9%Bitcoin 92.937 -2,0%Euro 1,1567 -0,3%Öl 65,13 +0,4%Gold 4.011 +1,7%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

32,75 EUR +0,11 EUR +0,34 %
STU
30,19 CHF +0,22 CHF +0,74 %
BRX
Marktkap. 188,28 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
DZ BANK

Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen

18:21 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,75 EUR 0,11 EUR 0,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Kaufen" belassen. Den in Euro angegebenen fairen Wert der Öl-Aktie hob Analyst Werner Eisenmann jedoch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 35,00 auf 36,50 Euro an. Shell habe mit seinem dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb er. Eine solide Bilanz und ein hoher Cashflow bildeten "die Grundlage für stabile und attraktive Ausschüttungen". Strikte Kostenkontrolle, selektive Investitionen, Portfolio-Optimierung und die Stärkung der Marktführerschaft bei Flüssiggas, Schmierstoffen und Marketing seien dabei die Erfolgsfaktoren./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:55 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

18:21 Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen DZ BANK
13:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
11:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
10:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

