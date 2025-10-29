DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.193 +0,3%Euro1,1629 -0,2%Öl64,31 -0,2%Gold3.962 +0,6%
Studie: Solarstrom sorgt für sinkende Strompreise

29.10.25 05:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,24 EUR 0,15 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
41,10 EUR 0,60 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
26,84 EUR 1,18 EUR 4,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die zunehmende Erzeugung von Solarstrom führt einer Studie zufolge zu sinkenden Strompreisen. Der Börsenpreis für Strom wäre im letzten Jahr ohne Solarenergie um durchschnittlich 15 Prozent höher gewesen, heißt es in einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Enervis im Auftrag des Bundesverbands Solarwirtschaft. Solaranlagen verringerten demnach die Stromrechnungen von Verbrauchern, Gewerbe und Industrie jedes Jahr um mehrere Milliarden Euro, mit steigender Tendenz. Erneuerbare Erzeuger wie Photovoltaik hätten geringe Kosten.

Der Verband sprach sich vor dem Hintergrund der Studie erneut gegen Fördereinschnitte bei Solaranlagen aus. Diese würden zu einem Einbruch beim PV-Ausbau führen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will neue, kleine Solaranlagen künftig nicht mehr staatlich fördern, weil sie sich für die Verbraucher rechneten. Beschlossen ist das aber in der Koalition noch nicht. Wer Solarstrom auf seinem Dach erzeugt und in das Netz einspeist, erhält 20 Jahre lang pro Kilowattstunde einen festen Betrag.

Um die preissenkende Wirkung von Solaranlagen auf den Strompreis zu realisieren, müsse der Photovoltaikzubau auch in den nächsten Jahren auf dem gesetzlich verankerten Zielpfad verlaufen - dazu brauche es aber verlässliche Rahmenbedingungen, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Solarverbands./hoe/DP/zb

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

