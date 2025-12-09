DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.430 +0,7%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 78.759 -1,3%Euro 1,1692 +0,6%Öl 62,64 +0,8%Gold 4.227 +0,5%
E.ON Aktie

15,54 EUR +0,01 EUR +0,03 %
STU
Marktkap. 40,53 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

21:36 Uhr
EON SE Hold
E.ON SE
15,54 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Mit Blick auf neue Regeln der Bundesnetzagentur für die Netzbetreiber stellte Analyst Ahmed Farman einige Verbesserung bei den Finanzierungskosten für bestehende Anlagen fest. Das Ausbleiben größerer Verbesserungen im Vergleich zum Regulierungsentwurf vom Juni sei jedoch enttäuschend, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,49 €		 Abst. Kursziel*:
3,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,99%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

21:36 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
05.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
