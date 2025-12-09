E.ON Aktie
Marktkap. 40,53 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Mit Blick auf neue Regeln der Bundesnetzagentur für die Netzbetreiber stellte Analyst Ahmed Farman einige Verbesserung bei den Finanzierungskosten für bestehende Anlagen fest. Das Ausbleiben größerer Verbesserungen im Vergleich zum Regulierungsentwurf vom Juni sei jedoch enttäuschend, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Hold
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,49 €
|Abst. Kursziel*:
3,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,99%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|21:36
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:36
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|21:36
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|E.ON Halten
|DZ BANK