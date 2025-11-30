DAX 23.605 -1,0%ESt50 5.665 -0,1%MSCI World 4.381 -0,4%Top 10 Crypto 11,35 -8,9%Nas 23.233 -0,6%Bitcoin 72.385 -7,1%Euro 1,1631 +0,3%Öl 63,21 +0,0%Gold 4.238 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Airbus 938914 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
15,19 EUR -0,13 EUR -0,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,11 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

Bernstein Research

EON SE Market-Perform

17:06 Uhr
EON SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
15,19 EUR -0,13 EUR -0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei Eon berücksichtigte sie auch zeitliche Verschiebungen bei den Erlösen im Netzgeschäft. Für eine bessere Beurteilung der Eon-Aktie sei mehr Klarheit notwendig, was das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland betrifft, betonte die Expertin./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
15,19 €		 Abst. Kursziel*:
11,95%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
15,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,92%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand EON SE-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt EON SE-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
dpa-afx ROUNDUP: Klagen gegen Fernwärmeversorger wegen Preiserhöhungen
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag südwärts
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE stabilisiert sich am Mittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Montagvormittag Tendenz
finanzen.net So stuften die Analysten die EON SE-Aktie im vergangenen Monat ein
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
Globes Cloud backup co Eon raising funds at $4b valuation
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues growth course with investments in the energy transition
EQS Group EQS-News: E.ON signs agreement to sell gas distribution network in the Czech Republic
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues to grow and increases investments
Benzinga The Analyst Verdict: EON Resources In The Eyes Of 6 Experts
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen