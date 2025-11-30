E.ON Aktie
Marktkap. 40,11 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei Eon berücksichtigte sie auch zeitliche Verschiebungen bei den Erlösen im Netzgeschäft. Für eine bessere Beurteilung der Eon-Aktie sei mehr Klarheit notwendig, was das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland betrifft, betonte die Expertin./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Market-Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
15,19 €
|Abst. Kursziel*:
11,95%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
15,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,92%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
