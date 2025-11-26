DAX 23.726 +1,1%ESt50 5.656 +1,5%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,53 +1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.883 +1,1%Euro 1,1586 -0,1%Öl 63,02 -0,1%Gold 4.159 -0,1%
Profil

E.ON Aktie

15,47 EUR +0,02 EUR +0,10 %
STU
Marktkap. 40,11 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 18,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der Telefonkonferenz im Anschluss an den Quartalsbericht seien die Erwartungen hinsichtlich des ausstehenden Plans der deutschen Regulierer deutlich gesunken, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag. Die Aktien preisten zwar bereits eine Enttäuschung ein, könnten es allerdings kurzfristig noch unter 15 Euro übertreiben. Auf ein negatives regulatorisches Umfeld dürfte Eon mit geringeren Investitionen reagieren./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,48 €		 Abst. Kursziel*:
13,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

