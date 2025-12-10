DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
E.ON Aktie

Marktkap. 40,67 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Bernstein Research

EON SE Market-Perform

14:36 Uhr
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
14,84 €		 Abst. Kursziel*:
14,59%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
15,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

