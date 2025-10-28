DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
Linde Aktie

Linde Aktien-Sparplan
374,40 EUR +1,20 EUR +0,32 %
STU
433,96 USD +1,95 USD +0,45 %
BTT
Marktkap. 174,39 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

15:46 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
374,40 EUR 1,20 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde vor Zahlen von 518 auf 519 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem 27. Quartal in Folge, in dem der Gaskonzern mit dem Gewinn je Aktie die Schätzungen übertrifft. Er nahm eine kleinere Erhöhung seiner bereinigten Annahmen für 2025 und 2026 vor./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 519,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 433,67		 Abst. Kursziel*:
19,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 433,96		 Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 517,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Linde plc zu myNews hinzufügen