Linde Aktie
Marktkap. 174,39 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde vor Zahlen von 518 auf 519 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem 27. Quartal in Folge, in dem der Gaskonzern mit dem Gewinn je Aktie die Schätzungen übertrifft. Er nahm eine kleinere Erhöhung seiner bereinigten Annahmen für 2025 und 2026 vor./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 519,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 433,67
|Abst. Kursziel*:
19,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 433,96
|Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 517,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
