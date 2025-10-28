Schneider Electric Aktie
Marktkap. 144,97 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum habe enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In der Industrieautomatisierung gebe es jedoch Erholungsansätze./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
245,75 €
|Abst. Kursziel*:
11,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
246,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,63%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
