DAX 24.079 -0,2%ESt50 5.670 -0,6%MSCI World 4.409 -0,4%Top 10 Crypto 14,87 -3,3%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 93.765 -1,1%Euro 1,1555 -0,4%Öl 64,35 -0,9%Gold 3.962 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
52,64 EUR -0,98 EUR -1,83 %
STU
52,49 EUR +0,79 EUR +1,53 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 115,24 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTFNF

UBS AG

TotalEnergies Buy

13:26 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
52,64 EUR -0,98 EUR -1,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Barmittelentwicklung des Ölkonzerns entsprächen den Erwartungen, schrieb Henri Patricot am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,50 €		 Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
52,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:26 TotalEnergies Buy UBS AG
12:21 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
12:06 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
28.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones Höhere Produktion TotalEnergies-Aktie dennoch rot: Gewinnsprung im dritten Quartal TotalEnergies-Aktie dennoch rot: Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-afx ROUNDUP/Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut - Aktienkurs fällt
Dow Jones KORREKTUR: Totalenergies verzeichnet Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-afx Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
dpa-afx Pariser Gericht verurteilt Totalenergies wegen Greenwashing
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
EN, TOTAL TotalEnergies confirms the third interim dividend of €0.85/share for fiscal year 2025, an increase of 7.6% compared to 2024
EN, TOTAL Third quarter 2025 results
Zacks Curious about TotalEnergies (TTE) Q3 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
Benzinga TotalEnergies Wins Big In Saudi Arabia With 400 MW Solar Power Deal
reNEWS TotalEnergies, Aljomaih win 400MW Saudi solar deal
EN, TOTAL Saudi Arabia: TotalEnergies and Aljomaih Energy & Water Awarded a 400 MW Solar Project
Zacks TotalEnergies to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
Financial Times TotalEnergies ready to restart $20bn Mozambique LNG project
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen