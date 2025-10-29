DAX 24.113 -0,1%ESt50 5.688 -0,3%MSCI World 4.403 -0,5%Top 10 Crypto 14,73 -4,2%Nas 23.739 -0,9%Bitcoin 93.147 -1,8%Euro 1,1580 -0,2%Öl 64,52 -0,6%Gold 3.994 +1,2%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin im Fokus
Airbus SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar
KION GROUP Aktie

Marktkap. 7,52 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Bernstein Research

KION GROUP Outperform

14:41 Uhr
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
57,60 EUR 0,40 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag nach dem Bericht zum dritten Quartal. Die präzisierten Jahresziele entsprächen den Erwartungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Outperform

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,75 €		 Abst. Kursziel*:
9,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
57,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

14:41 KION GROUP Outperform Bernstein Research
12:36 KION GROUP Buy UBS AG
11:26 KION GROUP Buy Warburg Research
10:56 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx Steigende Kundennachfrage KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort KION-Aktie dreht ins Minus: Besser ab als erwartet abgeschnitten - Höhere Nachfrage setzt sich fort
dpa-afx ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt
Dow Jones Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt
EQS Group EQS-News: KION mit solidem dritten Quartal – starker Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-News: KION präsentiert auf der CeMAT Shanghai physische KI, die Echtzeitdaten in echte Lagerleistung umwandelt
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
