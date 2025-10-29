KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,52 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag nach dem Bericht zum dritten Quartal. Die präzisierten Jahresziele entsprächen den Erwartungen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
56,75 €
|Abst. Kursziel*:
9,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
57,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|14:41
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:56
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)