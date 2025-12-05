DAX24.093 +0,9%Est505.744 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -3,2%Nas23.635 +0,6%Bitcoin77.472 -2,1%Euro1,1648 ±0,0%Öl63,61 +0,4%Gold4.237 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- US-Börsen etwas fester -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
EUWAX Gold Core: Weil Ihnen die Stabilität im Portfolio wichtig ist EUWAX Gold Core: Weil Ihnen die Stabilität im Portfolio wichtig ist
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an

05.12.25 15:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
35,02 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
65,05 EUR -1,40 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
29.764,7 PKT 167,6 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kion (KION GROUP) und Jungheinrich sind am Freitag unter Druck geraten. Eine Abstufung der Citigroup für Kion belastete die Papiere beider Gabelstapler-Hersteller. Jungheinrich passte obendrein die Jahresprognose an. Am Nachmittag verloren beide Aktien rund ein Prozent und gehörten zu den schwächsten Werten im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.

Wer­bung

Nach einem Jahresplus von 110 Prozent hatten die Anteilsscheine von Kion tags zuvor bei 67 Euro noch ein Hoch seit März 2022 erreicht. Vor dem Wochenende kamen sie zeitweise bis auf 64,35 Euro zurück. Jungheinrich liegen mit einem Rutsch bis auf 34,10 Euro derweil weit entfernt von ihrem Jahreshoch bei fast 43 Euro aus dem Juli. Auch sie schlagen sich mit einem Plus von einem Drittel 2025 aber besser als der MDax selbst.

Analyst Martin Wilkie von der Citigroup strich am Morgen seine Kaufempfehlung für Kion nach der satten Verdopplung. Die Rally sei getrieben von der Aussicht auf eine Erholung der deutschen Industrieproduktion und mehr Optimismus hinsichtlich global steigender Investitionen in den Warenlagerbereich.

Die Bewertung der Kion-Aktien sei zwar "nur" zurück im historischen Normbereich, so Wilkie. Eine Rückkehr auf das Niveau zu Corona-Zeiten mit dem Boom des Onlinehandels hält der Experte allerdings für unwahrscheinlich. Auch sein erhöhtes Kursziel von 68 Euro wurde von den Papieren bereits fast ausgereizt.

Wer­bung

Am Freitagnachmittag passte außerdem Jungheinrich seinen Ausblick wegen einer Verzögerung beim Verkauf des Russlandgeschäfts an. Durch die Verschiebung werde eine Belastung des Ergebnisses wegen Veräußerungseffekten nun 2026 statt noch in diesem Jahr erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dieses Jahres taxiert das Management daher höher als bisher angepeilt. Die Prognosespanne für Umsatz und Auftragseingang engte der Gabelstapler-Hersteller zudem ein./niw/ag/mis/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
02.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
17.11.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
02.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
17.11.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Jungheinrich NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
17.01.2022Jungheinrich Equal-weightMorgan Stanley
23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen