DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.907 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl65,26 -0,1%Gold4.820 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben Treiber: Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben Treiber: Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenmeinungen

Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse

22.01.26 07:01 Uhr
Ausblick: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
8,11 EUR 0,05 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) wird am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,85 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,37 Prozent erhöht. Damals waren 1,43 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,63 Milliarden SEK gegenüber 72,91 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,00 SEK je Aktie, gegenüber 0,010 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 234,39 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 247,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jari J / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

DatumRatingAnalyst
05.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
22.07.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
23.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellGoldman Sachs Group Inc.
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.04.2024Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2024Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
08.12.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
18.10.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
23.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.01.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG
08.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
03.02.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen