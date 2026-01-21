Ausblick: Nexam Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nexam Chemical wird am 23.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,010 SEK je Aktie gegenüber -0,040 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 54,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nexam Chemical einen Umsatz von 48,6 Millionen SEK eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,137 SEK, gegenüber -0,120 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 229,4 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 199,6 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net