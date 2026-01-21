DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.907 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl65,26 -0,1%Gold4.820 -0,2%
Ausblick: SAMSUNG E&A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

22.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAMSUNG E&A CO. LTD. Registered Shs
24.900,00 KRW -800,00 KRW -3,11%
Charts|News|Analysen

SAMSUNG E&A präsentiert am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass SAMSUNG E&A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 658,14 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 592,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2.598,71 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2.578,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3108,31 KRW je Aktie, gegenüber 3862,00 KRW je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 8.916,54 Milliarden KRW. Im Fiskaljahr zuvor waren 9.966,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

