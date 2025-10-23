DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.403 -0,5%Top 10 Crypto 14,83 -3,6%Nas 23.749 -0,9%Bitcoin 92.937 -2,0%Euro 1,1567 -0,3%Öl 65,13 +0,4%Gold 4.011 +1,7%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Volkswagen (VW) vz. Aktie

90,32 EUR -0,92 EUR -1,01 %
STU
Marktkap. 46,5 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Deutsche Bank AG

Volkswagen (VW) vz Buy

17:56 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern und der Cashflow des Autokonzerns hätten die Markterwartungen größtenteils übertroffen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Entwicklung der Barmittelzuflüsse steigere die Zuversicht mit Blick auf 2026./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:36 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,04 €		 Abst. Kursziel*:
22,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

17:56 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
15:46 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
12:26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
12:06 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
11:41 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Hohe Belastungen VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Streikvorbereitung in US-Werk VW-Aktie dreht ins Minus: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Streikvorbereitung in US-Werk
finanzen.net Aktien-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab
dpa-afx BYD-Aktie endet leichter: Tesla-Konkurrent verzeichnet starken Gewinneinbruch im vergangenen Quartal
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
New York Times Volkswagen, Hit by Tariffs, Reports $1.5 Billion Loss and Warns of Chip Shortage
Business Times Volkswagen skids into the red on US tariff hit, Porsche woes
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
RTE.ie Volkswagen skids into the red on US tariff hit
Deutsche Welle Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
Financial Times VW warns of €5bn tariff impact after first loss since Covid
New York Times Volkswagen Says Loss of Chip Supply Could Hit Production
Benzinga QuantumScape CEO Says Volkswagen Partnership Paves Way For Solid-State Car By 2030
