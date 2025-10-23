Deutsche Bank AG

Volkswagen (VW) vz Buy

17:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern und der Cashflow des Autokonzerns hätten die Markterwartungen größtenteils übertroffen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Entwicklung der Barmittelzuflüsse steigere die Zuversicht mit Blick auf 2026./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:36 / CET

