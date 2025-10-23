Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 46,5 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern und der Cashflow des Autokonzerns hätten die Markterwartungen größtenteils übertroffen, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem die Entwicklung der Barmittelzuflüsse steigere die Zuversicht mit Blick auf 2026./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:36 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,04 €
|Abst. Kursziel*:
22,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|17:56
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|15:46
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|17:56
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|15:46
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|17:56
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|15:46
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|09:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.