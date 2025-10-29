adidas Aktie
Marktkap. 29,51 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Sportwarenherstellers erscheine übertrieben, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er machte indes positive Signale für die Markendynamik aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
274,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
167,10 €
|Abst. Kursziel*:
63,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
165,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,56%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|13:26
|adidas Buy
|UBS AG
|13:01
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)