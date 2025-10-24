SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 23,08 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 23,08 EUR zu. Bei 23,68 EUR erreichte die SMA Solar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,12 EUR. Zuletzt wechselten 102.968 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Kursplus von 7,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -3,466 EUR je Aktie aus.

