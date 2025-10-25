GrafTech International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GrafTech International hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GrafTech International -1,400 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
