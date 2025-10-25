DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin95.790 +0,3%Euro1,1625 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Xbrane Biopharma Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

25.10.25 06:35 Uhr
Xbrane Biopharma AB Registered Shs
1,32 EUR 0,03 EUR 2,08%
Xbrane Biopharma Registered hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,50 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xbrane Biopharma Registered -3,750 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Xbrane Biopharma Registered 10,1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 84,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 66,8 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

