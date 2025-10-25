Deckers Outdoor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deckers Outdoor hat am 23.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Deckers Outdoor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60542,88 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37401,60 ARS je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1.903,89 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deckers Outdoor 1.234,06 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.net