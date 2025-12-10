DAX24.083 -0,3%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.479 -0,3%Euro1,1650 +0,2%Öl61,96 -0,3%Gold4.195 -0,3%
APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG: Miriam Daill übernimmt Leitung der...

10.12.25 09:18 Uhr

APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG: Miriam Daill übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation

Neue Kommunikationschefin - Miriam Daill (43) ist Leiterin der

Unternehmenskommunikation und Mediensprecherin im

Volksbanken-Verbund.

Wien (APA-ots) - Die Volksbank Wien baut ihre strategische Kommunikation

aus: Anfang

September hat mit Miriam Daill eine erfahrene Kommunikationsmanagerin

sowohl die Leitung der Unternehmenskommunikation als auch die

Funktion der Unternehmenssprecherin übernommen. Sie verantwortet die

interne und externe Kommunikation in der Zentralorganisation des

Volksbanken-Verbundes.

Daill verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in integrierter

Kommunikation, Medienarbeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Zuletzt

beriet sie Unternehmen aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Immobilien

und Gesundheit auf Vorstandsebene. Von 2017 bis Anfang 2024 war sie

in einem führenden österreichischen Immobilienunternehmen tätig, wo

sie neben der Unternehmenskommunikation den Aufbau der ESG-

Kommunikation verantwortete. Zuvor arbeitete sie als stellvertretende

Pressesprecherin der börsennotierten S IMMO AG und bei der

Kommunikationsberatung Grayling Austria.

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und

Sprecher des Volksbanken-Verbundes, betont: "Der Volksbanken-Verbund

hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Transformation

durchlaufen und seine Rolle als moderne, regional verankerte Bank neu

definiert. Diese Positionierung klar zu vermitteln, erfordert

gezielte strategische Kommunikation. Mit Miriam Daill gewinnen wir

eine erfahrene Expertin, die unsere kommunikative Ausrichtung in

einer zunehmend technologiegetriebenen Finanzwelt weiter schärfen

wird, im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und einer Bank mit

genossenschaftlichen Wurzeln, die Fortschritt und menschliche Nähe

verbindet."

Miriam Daill absolvierte ein Studium der Publizistik- und

Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und verfügt über

Zusatzqualifikationen im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation sowie

als Certified Corporate Sustainability & ESG Managerin.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:

30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).

Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin

Telefon: +43 1 40 137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0028 2025-12-10/09:12