APA ots news: VOLKSBANK WIEN AG: Miriam Daill übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation
Neue Kommunikationschefin - Miriam Daill (43) ist Leiterin der
Unternehmenskommunikation und Mediensprecherin im
Volksbanken-Verbund.
Wien (APA-ots) - Die Volksbank Wien baut ihre strategische Kommunikation
aus: Anfang
September hat mit Miriam Daill eine erfahrene Kommunikationsmanagerin
sowohl die Leitung der Unternehmenskommunikation als auch die
Funktion der Unternehmenssprecherin übernommen. Sie verantwortet die
interne und externe Kommunikation in der Zentralorganisation des
Volksbanken-Verbundes.
Daill verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in integrierter
Kommunikation, Medienarbeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Zuletzt
beriet sie Unternehmen aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Immobilien
und Gesundheit auf Vorstandsebene. Von 2017 bis Anfang 2024 war sie
in einem führenden österreichischen Immobilienunternehmen tätig, wo
sie neben der Unternehmenskommunikation den Aufbau der ESG-
Kommunikation verantwortete. Zuvor arbeitete sie als stellvertretende
Pressesprecherin der börsennotierten S IMMO AG und bei der
Kommunikationsberatung Grayling Austria.
Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und
Sprecher des Volksbanken-Verbundes, betont: "Der Volksbanken-Verbund
hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Transformation
durchlaufen und seine Rolle als moderne, regional verankerte Bank neu
definiert. Diese Positionierung klar zu vermitteln, erfordert
gezielte strategische Kommunikation. Mit Miriam Daill gewinnen wir
eine erfahrene Expertin, die unsere kommunikative Ausrichtung in
einer zunehmend technologiegetriebenen Finanzwelt weiter schärfen
wird, im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und einer Bank mit
genossenschaftlichen Wurzeln, die Fortschritt und menschliche Nähe
verbindet."
Miriam Daill absolvierte ein Studium der Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und verfügt über
Zusatzqualifikationen im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation sowie
als Certified Corporate Sustainability & ESG Managerin.
VOLKSBANK WIEN AG
Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
