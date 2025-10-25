Bufab Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bufab Registered gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,75 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bufab Registered 0,770 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,92 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,88 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,865 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,93 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

