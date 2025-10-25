ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Annexin Pharmaceuticals Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
25.10.25 06:35 Uhr
Annexin Pharmaceuticals Registered hat am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,53 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,930 SEK je Aktie erzielt worden.
