Zimtu Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Werte in diesem Artikel

Zimtu Capital hat am 23.10.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,81 CAD. Im letzten Jahr hatte Zimtu Capital einen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 10,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zimtu Capital 1,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net