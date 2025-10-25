ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Zimtu Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
25.10.25 06:35 Uhr
Zimtu Capital hat am 23.10.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,81 CAD. Im letzten Jahr hatte Zimtu Capital einen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 10,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zimtu Capital 1,6 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
