SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete
Die Aktien von SMA Solar haben am Montag auf ihrer Erholung von ihrem Kurssturz von Anfang August nochmals viel neuen Schwung bekommen.
Für den Kurs des Wechselrichter-Herstellers ging es zu Wochenbeginn um mehr als 15 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen. Am 2. September war der Kurs nach einer erneuten Gewinnwarnung in der Spitze um mehr als 30 Prozent bis auf 15,41 Euro eingebrochen. Mit aktuell bis zu 21,12 Euro haben sich die Papiere seitdem wieder um mehr als ein Drittel erholt. Charttechnisch hellte sich das Bild mit dem Sprung zurück über mehrere wichtige Trendlinien außerdem deutlich auf.
Die Anleger wurden zu Wochenbeginn davon angelockt, dass der von SMA Solar-Vorstand Jürgen Reinert zuletzt laut Mitteilung über die Börse Aktienpakete mit einem Gesamtvolumen von fast 209.000 Euro erworben hat. Gerade nach dem Fall auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai sei es ein gewisser Vertrauensbeweis, wenn ein Konzernchef zugreift, hieß es. Vor der Mitteilung hatte der SMA-Kurs am späten Vormittag auf seinem Erholungsweg noch viel weniger deutlich mit 4,5 Prozent im Plus gestanden.
FRANKFURT (dpa-AFX)
