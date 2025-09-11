DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.821 ±-0,0%Nas22.340 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Insider-Kauf

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete

15.09.25 16:53 Uhr
SMA-Aktie an SDAX-Spitze dank Vorstands-Kauf | finanzen.net

Die Aktien von SMA Solar haben am Montag auf ihrer Erholung von ihrem Kurssturz von Anfang August nochmals viel neuen Schwung bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
20,96 EUR 2,16 EUR 11,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für den Kurs des Wechselrichter-Herstellers ging es zu Wochenbeginn um mehr als 15 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen. Am 2. September war der Kurs nach einer erneuten Gewinnwarnung in der Spitze um mehr als 30 Prozent bis auf 15,41 Euro eingebrochen. Mit aktuell bis zu 21,12 Euro haben sich die Papiere seitdem wieder um mehr als ein Drittel erholt. Charttechnisch hellte sich das Bild mit dem Sprung zurück über mehrere wichtige Trendlinien außerdem deutlich auf.

Die Anleger wurden zu Wochenbeginn davon angelockt, dass der von SMA Solar-Vorstand Jürgen Reinert zuletzt laut Mitteilung über die Börse Aktienpakete mit einem Gesamtvolumen von fast 209.000 Euro erworben hat. Gerade nach dem Fall auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai sei es ein gewisser Vertrauensbeweis, wenn ein Konzernchef zugreift, hieß es. Vor der Mitteilung hatte der SMA-Kurs am späten Vormittag auf seinem Erholungsweg noch viel weniger deutlich mit 4,5 Prozent im Plus gestanden.

/tih/niw/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar Technology AG, SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

