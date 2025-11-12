SMA Solar Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Solaranlagen decke sich mit den Erwartungen, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Auftragseingang sei stark./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
