DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für Siemens-Aktie RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für Siemens-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SMA Solar Aktie

Kaufen
Verkaufen
SMA Solar Aktien-Sparplan
29,36 EUR -1,26 EUR -4,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,03 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0DJ6J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Hold

09:01 Uhr
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
29,36 EUR -1,26 EUR -4,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Solaranlagen decke sich mit den Erwartungen, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Auftragseingang sei stark./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,07%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

09:01 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SMA Solar AG

dpa-afx Zahlen vorgelegt SMA Solar-Aktie sackt ab: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden SMA Solar-Aktie sackt ab: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net SMA Solar Aktie News: Anleger setzen SMA Solar am Donnerstagvormittag unter Druck
EQS Group EQS-News: SMA Gruppe nach neun Monaten mit Umsatzwachstum – Ergebnis von Einmaleffekten beeinflusst
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Zuschläge
EQS Group EQS-News: SMA Group delivers sales growth after nine months - earnings affected by one-time effects
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: SMA Solar Technology AG: Dr. Jürgen Reinert, buy
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SMA Solar AG zu myNews hinzufügen