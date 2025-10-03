DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto17,03 +3,5%Nas22.795 -0,2%Bitcoin104.440 +1,6%Euro1,1743 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Devisen im Blick

Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe

03.10.25 21:03 Uhr
Euro-Dollar-Kurs: Weshalb sich der Euro kaum bewegt | finanzen.net

Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel zuletzt kaum bewegt.

Nach einem Sprung bis auf 1,1759 US-Dollar kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street kam die Gemeinschaftswährung rasch wieder zurück und und hielt sich auf dem Niveau vom Vormittag im Frankfurter Handel. Zuletzt kostete sie 1,1738 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1734 (Donnerstag: 1,1754) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8522 (0,8507) Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

