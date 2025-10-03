10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX freundlich erwartet - Rekordhoch weiter in Sicht

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas fester uns steuert damit eine neue Bestmarke an.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio zieht der Nikkei 225 zeitweise um kräftige 1,64 Prozent an auf 45.671,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am Dienstag zuletzt um 0,52 Prozent zu auf 3.882,78 Zähler. Hier ruht der Handel weiterhin im Rahmen der "Goldenen Woche" noch bis einschließlich Mittwoch kommender Woche.

Wer­bung Wer­bung

In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,87 Prozent auf 27.049,70 Einheiten.

3. BMW-Aktie freundlich: Starkes Absatzplus am US-Markt

Der Autobauer BMW hat auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt im dritten Quartal deutlich mehr Autos verkauft. Zur Nachricht

4. Aktien von Biogen und Eisai: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet

Wer­bung Wer­bung

Seit gut einem Monat ist das Alzheimer-Medikament Lecanemab der Hersteller Biogen und Eisai in Deutschland verfügbar - inzwischen haben erste Patientinnen und Patienten mit der Therapie begonnen. Zur Nachricht

5. Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

Im Jahr 2003 gründeten Marc Tarpenning und Martin Eberhard den E-Autopionier Tesla, aus dem sie fünf Jahre später ausschieden. Nun macht Tarpenning erneut mit einem E-Autokonzern von sich reden. Zur Nachricht

6. Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Die Bitcoin-Wette von Strategy brachte dem Unternehmen Milliarden. Doch viele Nachahmer zahlen nun den Preis - denn die Strategie lässt sich offenbar nicht einfach kopieren. Zur Nachricht

7. Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA und Co.

Trotz wachsender Blasenwarnungen bleibt Wells Fargo optimistisch: Chefstratege Ohsung Kwon sieht KI-Aktien weiterhin als Treiber der Börsen. Zur Nachricht

8. JPMorgan hebt Kursziel für AUTO1-Aktie auf 40 Euro - "Overweight" bestätigt

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,18 auf 60,87 Dollar, während Brent um 0,16 auf 64,48 Dollar stieg.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1722 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.