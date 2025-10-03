JPMorgan hebt Kursziel für AUTO1-Aktie auf 40 Euro - "Overweight" bestätigt
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AUTO1 News
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen