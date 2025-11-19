ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport (Hypoport SE) mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|14.11.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|28.10.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2024
|Hypoport SE Hold
|Warburg Research
|24.07.2024
|Hypoport SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.2024
|Hypoport SE Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.2024
|Hypoport SE Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.2023
|Hypoport SE Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.01.2023
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|07.12.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|15.11.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.10.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.09.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
