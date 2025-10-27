Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) kappt wegen schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank) seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte statt 640 Millionen nun nur noch mindestens 600 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen überraschend am Montagabend in Berlin mit. Der Rohertrag soll mit mindestens 260 Millionen Euro ebenfalls etwas geringer ausfallen als die bisher erwarteten 270 Millionen Euro. Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Vorstand aber weiterhin bei 30 bis 36 Millionen Euro.
Das Management schrieb von einer guten Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung. Beim Ableger Starpool, den Hypoport zusammen mit der Deutschen Bank betreibt, habe sich das Geschäft im Jahresverlauf hingegen immer weiter abgeschwächt.
Im dritten Quartal erzielte Hypoport nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 154 Millionen Euro, nach angepassten Zahlen rund elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Rohertrag stieg um 19 Prozent auf 67 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um 120 Prozent auf 7,6 Millionen Euro zu. Die finalen Quartalszahlen will Hypoport wie geplant am 10. November veröffentlichen.
Die Aktie reagierte zuletzt nachbörslich auf Tradegate mit einem Kursverlust von 0,7 Prozent auf die Mitteilung./stw/ck
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Hypoport SE
Analysen zu Hypoport SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|12.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Hypoport SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Warburg Research
|12.08.2025
|Hypoport SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2024
|Hypoport SE Hold
|Warburg Research
|24.07.2024
|Hypoport SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.2024
|Hypoport SE Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.2024
|Hypoport SE Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.2023
|Hypoport SE Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.01.2023
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|07.12.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|15.11.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.10.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.09.2022
|Hypoport SE Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen