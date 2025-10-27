Hypoport kappt Umsatzprognose und bestätigt Gewinnziel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) kappt wegen schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank) seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte statt 640 Millionen nun nur noch mindestens 600 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen überraschend am Montagabend in Berlin mit. Der Rohertrag soll mit mindestens 260 Millionen Euro ebenfalls etwas geringer ausfallen als die bisher erwarteten 270 Millionen Euro. Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht der Vorstand aber weiterhin bei 30 bis 36 Millionen Euro.

Das Management schrieb von einer guten Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung. Beim Ableger Starpool, den Hypoport zusammen mit der Deutschen Bank betreibt, habe sich das Geschäft im Jahresverlauf hingegen immer weiter abgeschwächt.

Im dritten Quartal erzielte Hypoport nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 154 Millionen Euro, nach angepassten Zahlen rund elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Rohertrag stieg um 19 Prozent auf 67 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um 120 Prozent auf 7,6 Millionen Euro zu. Die finalen Quartalszahlen will Hypoport wie geplant am 10. November veröffentlichen.

Die Aktie reagierte zuletzt nachbörslich auf Tradegate mit einem Kursverlust von 0,7 Prozent auf die Mitteilung./stw/ck